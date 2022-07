10 Tipps, wie man Energiefresser im Haushalt aushungert

Wäschetrockner: 300 kWh pro Jahr

Der Wäschetrockner ist extrem praktisch in einer kleinen Wohnung ohne oder mit nur kleinem Balkon. Wenn es möglich ist, sollte man ihn aber gar nicht verwenden, denn er braucht über 300 kWh Strom im Jahr. Das sind fast 10 Prozent des Stromverbrauchs im gesamten Haushalt. Bei vielen Modellen gibt es am Ende des Trockenvorgangs noch ein Programm, bei dem die Wäsche weitergedreht wird, damit sie nicht knittert – auch das braucht einen großen Teil des Stroms. Wer sparen will, sollte die Wäsche so rasch wie möglich aus der Maschine holen. Die beste Alternative ist natürlich die Wäscheleine – Sparpotenzial laut eNu: bis zu 140 Euro (geräteabhängiger Durchschnittswert bei etwa 160 Trocknerzyklen/Jahr).

Geschirrspüler: 245 kWh pro Jahr

Der Geschirrspüler verbraucht 7 bis 8 Prozent des benötigten Stroms im Haushalt. Mit der Hand zu waschen ist allerdings keine energieeffiziente Alternative, da braucht man in der Regel mehr Warmwasser. Dennoch gibt es Sparpotenzial: Geschirr, wenn möglich, nicht vorspülen, Maschine vollmachen. Ein halb volles Gerät bedeutet nicht automatisch halb so viel Energieverbrauch, meistens ist er annähernd gleich.

Waschmaschine: 220 kWh pro Jahr

Der Verbrauch hängt von der Haushaltsgröße ab, bei einem Dreipersonenhaushalt sind es etwa 220 kWh jährlich. Sparen kann man hier, indem man bei 30 oder 40 Grad wäscht, normal verschmutzte Wäsche wird auch so problemlos sauber. Eine 30-Grad-Wäsche braucht um 70 Prozent weniger Energie als ein Waschgang bei 60 Grad, weil das Wasser nicht so stark erhitzt werden muss.