Slowenischer Gas-Großhändler mietet österreichische Gasspeicher

Der führende slowenische Gas-Großhändler Geoplin hat bestätigt, Gasspeicher in Österreich zu mieten, machte aber keine näheren Angaben zu den gemieteten Kapazitäten. "Seit vielen Jahren mieten wir Speicherkapazitäten in Nachbarländern, darunter auch in Österreich, zu kommerziellen Zwecken und zur Deckung möglicher Ad-hoc-Versorgungsunterbrechungen", hieß es auf APA-Anfrage aus dem Unternehmen, das bei der Gasversorgung in Slowenien einen Marktanteil von 70 Prozent hält.