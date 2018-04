Österreich: Neue Rocker mit stärkeren Drogen

Nach Verboten von Rockergruppierungen in Deutschland und angedachten Verboten in den Niederlanden weichen die entsprechenden Organisationen nun immer mehr nach Österreich aus, erklärt Andreas Holzer vom Bundeskriminalamt. Dabei gelang der Polizei nun ein großer Schlag vor allem gegen die bosnisch geprägten United Tribuns, die gemeinsam mit dem Satudarah Motorcycle-Club einen Handel mit besonders hochwertigem Kokain und Cannabis aufgezogen haben.

Die Satudarah, die bisher in Österreich nicht offiziell vertreten waren, sind eine Gruppierung vor allem aus indonesischen Einwanderern, Roma und nun offenbar auch Afghanen. Fünf der zehn meistgesuchten Niederländern waren zeitweise Satudarah-Mitglieder. Kürzlich wurde in Tirol einer von ihnen verhaftet, auch im aktuellen Drogenfall war ein Satudarah der Ausgangspunkt. Der Mann, den sie „Shorti“ nannten soll 80 Prozent reines Kokain in Salzburg verkauft haben.