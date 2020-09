Unbekannter gab Schüsse in Wels ab

Gegen 2.10 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Wels eine Polizeistreife auf die Hans-Sachs-Straße beordert. Die Anruferin soll dort beobachtet haben, wie ein Mann vermutlich mit einer Faustfeuerwaffe mehrmals in die Luft geschossen hat.

Polizisten konnten beim Eingangsbereich des Altenheimes schließlich einen schlanken, dunkel bekleideten Mann wahrnehmen, der sich offensichtlich hinter einem Gebüsch versteckte und in Richtung Westen flüchtete.

Die Person konnte von der Streife jedoch nicht mehr aufgefunden werden. Eine Intensivfahndung nach der flüchtenden Person wurde eingeleitet, verlief jedoch negativ. Laut Polizei konnten am Einsatzort und im Nahbereich keine Patronenhülsen oder Beschädigungen vorgefunden werden.

Erst am Nachmittag kam es zu einem Großeinsatz in Sattledt (Bezirk Wels-Land): Ein 59-jähriger Mann wird beschuldigt mit einem Luftdruckgewehr Richtung Nachbarhaus geschossen zu haben.