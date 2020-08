Schüsse aus Fenster: Großeinsatz der Polizei in Sattledt

Am Montag gegen 14 Uhr soll ein Mann aus seinem Wohnhaus in Sattledt (Bezirk Wels-Land) mehrere Schüsse abgegeben haben. Diese gingen in Richtung Nachbargrundstück.

Der Nachbar verständigte schließlich die Polizei, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort fuhr. Um weitere Gefährdungen zu verhindern, sperrte diese dort sämtliche Straßen und angrenzende Geschäfte.

Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich stellte sich der mutmaßliche Schütze jedoch nach kurzer Zeit freiwillig. Er konnte vom Einsatzkommando Cobra vor dem Wohnhaus festgenommen werden.

Weshalb der mit einer bisher noch unbekannten Waffe schoss, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen laufen.