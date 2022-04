Sieben Verletzte bei Unfall im Bezirk Schärding

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Schärding (OÖ) hat es am frühen Freitagnachmittag sieben Verletzte gegeben, darunter vier Kinder. Laut Polizei stieß eine 33-Jährige in ihrem Pkw auf der sogenannten Baderkreuzung in Eggerding mit dem Auto eines 34-Jährigen zusammen.

Die Frau und ihre drei Kinder im Wagen, vier, sechs und neun Jahre alt, wurden ebenso verletzt wie der 34-Jährige, seine 36-Jährige Frau und deren sechs Monate alte Tochter.

Alle sieben wurden mit Rettungsautos bzw. dem Rettungshubschrauber „Europa 3“ in die Krankenhäuser Ried und Schärding gebracht. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr.