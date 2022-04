Von Kopf bis Fes: Julius Meinl wird 160 Jahre alt

Weniger historisch relevant, aber dennoch wissenswert: Während der Fußball-Europameisterschaft 2008 errichtete Meinl das größte Kaffeehaus der Welt zwischen dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum. Zum 150. Geburtstag, also 2012, wurde der weltweit größte Cappuccino gebrüht, allerdings nicht in Wien, sondern in Zagreb. Um rund 2.000 Liter Kaffee herzustellen, reisten 350 Baristi an.

Der diesjährigen Geburtstagsaktion ging eine Umfrage unter 4.000 Menschen Wien, Mailand, Zagreb und Bukarest voraus. Demnach zählt für mehr als drei Viertel aller Befragten die Einladung zum Kaffee zu den beliebtesten Dankeschöns.