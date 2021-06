Archäologischer Jahrhundertfund bei Umbau von Meinl am Graben entdeckt

Was dieser Tage beim Umbau des Meinl am Graben entdeckt wurde, sieht für die meisten unspektakulär aus: So, wie Steine eben aussehen. Experten erkannten jedoch: Es handelt sich um einen archäologischen Jahrhundertfund.

Vor fast 2.000 Jahren stützten die Steine noch das südliche Tor des römischen Legionslagers Vindobona in der Wiener Innenstadt. Im Mittelalter wurden sie dann für die Aufschüttung der dahinterliegenden Gräben zur Verteidigung des Legionslagers verwendet. Das ist in etwa dort, wo sich heute der Meinl am Graben befindet.