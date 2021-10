Ein Logo, zwei Zugänge: "Mohrenkopf" bei Meinl nicht überall Geschichte

Im Meinl am Graben selbst wird der „Mohrenkopf“ auch noch an mehreren Stellen zu sehen sein: Der Meinl-Kaffee wird dort verkauft. Und es prangt noch eine große Mohren-Statue an der Außenfassade. Die ist nämlich denkmalgeschützt. Meinl am Graben ist hier aber bezüglich Änderungen in Gesprächen, der KURIER berichtete.

Auch bei eigenen Produkten von Meinl am Graben ist noch vereinzelt das alte Logo zu sehen. Das hat aber im wahrsten Sinne des Wortes ein Ablaufdatum. Es handelt sich um Produkte, die man nicht umpacken kann und die man sonst wegwerfen müsste, wie einige Packungen Panettone.