Meinl am Graben baut um und schließt Restaurant

Der Gesamtumsatz im vergangenen Geschäftsjahr belief sich auf rund 22 Mio. Euro. Aktuell gibt es ein Plus von 7 Prozent. Die Gastronomie machte vor Corona einen Umsatzanteil von rund 13 Prozent aus. Der Wegfall werde "in Zukunft nicht viel an Umsatz wegnehmen", sagte Kaubek. Beim Restaurant ohne Außenbereich sei auch die warme Jahreszeit ein Problem gewesen.

Fernkälte statt Klimaanlage

Die lange Vorlaufzeit war laut dem Architekt Bernhard Hamann notwendig, um eine rasche Bauzeit zu gewährleisten. Die Kontinuität des Hauses werde unterstrichen, gleichzeitig werde es aber auch zu wesentlichen Veränderungen kommen. "In jedem Sortimentsbereich wird es neugestaltete Highlights geben." Im Zuge des Umbaus werden auch moderne ökologische Standards gesetzt. Statt der hauseigenen Klimaanlage kommt Fernkälte.

Gerüchte über einen Umzug wischte Herbert Vlasaty, Vorstand Julius Meinl AG, vom Tisch. "Wir haben einen gültigen Mietvertrag, der ist aufrecht."

Der Meinl am Graben 19 begann 1950 als Greißlerei. 1999 wurde auf den jetzigen Stand umgebaut, das Geschäft erweitert (Graben 19-20/Naglergasse 1). Die Nummer 19 gehört René Benkos Signa Holding, Haus Nummer 20 Wüstenrot. Die Meinl am Graben GmbH befindet sich im Besitz der Ragusa Beteiligungs GmbH, die der Julius Meinl Aktiengesellschaft gehört, in der Julius Meinl V. den Aufsichtsratsvorsitz führt.