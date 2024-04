Rekord bei Öffis: 14 Prozent mehr Fahrgäste in Oberösterreich

Noch nie wurden in Oberösterreich so häufig öffentliche Verkehrsmittel genutzt wie 2023 - das zeigt die Bilanz, die das Land und der Verkehrsverbund OÖ am Dienstag veröffentlicht haben.

Insgesamt wurden vergangenes Jahr 44,5 Millionen Fahrgäste mit dem regionalen Bus- und Bahnverkehr befördert - dies entspricht einer Steigerung von rund 14 Prozent gegenüber 2022.