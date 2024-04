Immer mehr Auspendler aus Linz, mehr Verkehr, noch mehr Stau

Eine Analyse, die sich mit dem Empfinden von all jenen deckt, die mit dem Auto in diesem täglichen Stau stecken. Und die Pendlerzahlen der Statistik Austria, die die Linzer Stadtforschung im Auftrag von SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger aufbereiten und analysieren hat lassen, untermauern dieses Bild.

"Vor allem am Nachmittag, wenn sich die Auspendler und die Pendler Richtung Norden beim Heimfahren treffen, ist es für den Verkehr problematisch", unterstrich Luger ein aus seiner Sicht dringliches Thema: Die Auspendler aus Linz, deren Zahl sich seit 1981 verdreifacht hat.

Auspendler stark gestiegen

Statt 8.000 handelt es sich heute um über 33.000 täglich. Grund genug für Luger, eine Studie für die Notwendigkeit zusätzlicher Angebote im Öffentlichen Verkehr von Linz in die Gemeinden des Zentralraums hinein zu erstellen.

Er wird deshalb mit dem Landesverkehrsreferenten Günther Steinkellner (FPÖ) und dem OÖ Verkehrsverbund in Kontakt treten, um diese Studie gemeinsam in die Wege zu leiten. "Wir müssen wissen, welchen Bedarf die Pendler haben", stellt sich Luger am ehesten eine Pendlerbefragung vor.

Besser Verbindungen nötig

Dass darüber schon vor einem halben Jahr geredet wurde, räumte er ein. In der Zeit seien Regionalstadtbahn und O-Bus-Linien im Fokus der Verhandlungen gestanden. Diese - in einigen Jahren erst eintretenden Verbesserungen für die Pendler - seien nun abgeschlossen, deshalb nun der nächste Schritt.

Luger erklärt: "Der Schwerpunkt der ÖV-Verbindungen liegt bei den Einpendlungen. Es braucht zusätzliche Angebote in den Zentralraum hinaus, um auch hier einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiv zu machen."