OÖ Wolfsverordnung in Begutachtung: Abschuss könnte erlaubt werden

Dazu wird das Land in vier Zonen eingeteilt, an denen sich das Wolfsmanagement orientiert. Es gibt zwei Schutzzonen für die Wildtiere: die "Trittsteine", womit waldreiche Gebiete mit 500 Metern Entfernung zu dauernd bewohnten Gebäuden gemeint sind. Diese Bereiche sollen den Wölfen zur Erstansiedlung und als Rückzugsgebiet für die Jungenaufzucht dienen. Der Risikowolf ist weiters in der Zone C1 - Alp- und Weideschutzgebiete mit 500 Metern Mindestentfernung zu dauerhaft bewohnten Gebäuden - geschützt, der Schadwolf nicht. Bei Gefahr für Leib und Leben darf in jeder Zone dem Wolf zu Pelze gerückt werden.

Gefährliches Verhalten

Unter Risiko- und Schadwolf versteht die Verordnung Tiere, die ein kritisches oder gefährliches Verhalten zeigen, wobei der Risikowolf gegenüber Menschen aggressiv wird, der Schadwolf Haus- oder wiederholt sachgerecht geschützte Nutztiere reißt.

➤ Es gibt Gemeinden in Österreich, wo die Angst vor dem Wolf groß ist.