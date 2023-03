Land Oberösterreich stellt neue Wolf-Maßnahmen vor

Lösung auf EU-Ebene

Zu guter Letzt setzt sich Langer-Weninger auch auf EU-Ebene für eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes im Rahmen der FFH (Fauna-Flora-Habitat-) Richtlinie ein. Der seit mehr als 30 Jahren einzementierte Schutz sei nicht mehr zeitgemäß.

"Mit einer Population von etwa 20.000 Wölfen in der EU kann man von keiner gefährdeten Tierart mehr sprechen", so die Landesrätin. Außerdem fordert sie eine Klärung des in der FFH-Richtlinie festgelegten "günstigen Erhaltungszustands", insbesondere ob dieser in jedem einzelnen Mitgliedsstaat herzustellen sei oder nach dem natürlichen und oft grenzüberschreitenden Lebensraum der Tiere beurteilt werden solle.