Wolf direkt am Stadtrand von Linz gesichtet

Einen für viele furchteinflößenden Schnappschuss hat eine Wildtierkamera in der Nacht auf Montag gemacht: Direkt an der Stadtgrenze der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz wurde ein Wolf fotografiert.

Laut der zuständigen Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) sei es in der letzten Zeit vermehrt zu Sichtungen in Siedlungsgebieten in Oberösterreich gekommen, etwa auch in Oepping im Bezirk Rohrbach.