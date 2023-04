Bär soll in Tirol einen Rehbock gerissen haben

Er bediente sich an einer Wildfutterstelle und riss wohl einen Rehbock: Im Tiroler Lechtal dürfte derzeit ein Bär "zu Besuch" sein. Das Skelett des Rehs wird derzeit auf DNA-Spuren untersucht. Ob das Tier dauerhaft in Österreich lebt, ist unklar - hierzulande wurden die großen Raubtiere schon zwei Mal ausgerottet und ein Ansiedelungsversuch des WWF scheiterte.

➤ Mehr lesen: Warum es bald mehr Bären in Österreich geben wird

Das Tier in Tirol soll sowohl am Montag als auch am Dienstag aktiv gewesen sein. Immer wieder streifen männliche Bären durch Österreich. Sie sind vor allem in den Grenzgebieten zu Italien und Slowenien aktiv, wo es größere Populationen gibt.