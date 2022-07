OÖ: Im Höllengebirge brennt der Wald

Der Brand war am Samstag gegen 15 Uhr entdeckt worden. Zehn Feuerwehren sowie zwei Hubschrauber aus Salzburg und Linz kämpften bis spät in die Nacht gegen die Ausbreitung der Flammen im trockenen Wald. Es wurden zwei lange Löschleitungen installiert und eingerichtet und ein Pendelverkehr mit Tankwagen eingerichtet. Wegen der Dunkelheit wurde der Einsatz dann unterbrochen. Sonntagfrüh wurden die Arbeiten vom Boden aus fortgesetzt, um Glutnester zu löschen.

Der Tanklöschzug der Feuerwehr Bad Ischl brachte in einem Pendelverkehr Wasser zur Brandstelle, hieß es beim Bezirksfeuerwehrkommando.