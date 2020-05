Kriminelle Neonazi-Zelle ausgehoben

APA11135038-2 - 24012013 - LINZ - ÖSTERREICH: ZU APA 106 CI - Zehn Personen die teilweise der Neonazi Szene angehören dürften und für Brandanschläge an Bordells verantwortlich sein könnten sind nach Ermittlungen einer Soko in Oberösterreich in U-Haft genommen worden. Im Haus der Gruppierungdem " Objekt 21" (Bild) im Bezirk Vöklabruck , in dem auch einschlägige Liederabende stattfanden, wurden Fahnen und Schriften mit NS-Symbolen sichergestellt. APA-FOTO: PHILIPP WIATSCHKA/SALZI.AT

© Bild: APA/PHILIPP WIATSCHKA/SALZI.AT