Nach Doppelmord in OÖ: Fahrzeug von Roland Drexler gefunden

Die Suche nach dem mutmaßlichen Doppelmörder Roland Drexler läuft weiter auf Hochtouren, Freitagvormittag wurde das Fahrzeug des Täters gefunden. Das teilte die Polizei Oberösterreich mit. Demnach findet in einem Waldstück im Bezirk Rohrbach ein Einsatz, bzw. eine Suche statt. Ausgerechnet in jenem Revier, in dem Drexler jagdlich aktiv war.