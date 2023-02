LKA-Chef Oö: Jugendwohlfahrt soll Hausarrest verhängen dürfen

In Oberösterreich sorgte zuletzt ein loser Verbund von Jugendlichen für Aufregung, die in unterschiedlichen Konstellationen in mehreren Bezirken Gewaltdelikte, Einbrüche und (Auto-)Diebstähle begangen sowie gegen das Suchtmittelgesetz und das Verbotsgesetz verstoßen haben sollen. Einige von ihnen waren noch strafunmündig. So waren etwa im November zwei 13-Jährige an zwei Taxiüberfällen innerhalb von nur wenigen Tagen beteiligt. Auch bei den Krawallen in der Linzer Innenstadt zu Halloween waren unter den rund 130 Personen, deren Identität festgestellt wurde, sechs Unter-14-Jährige.