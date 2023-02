Drei Telefonbetrüger in OÖ gefasst: 700.000 Euro Schaden

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat in den vergangenen Tagen drei Mitglieder einer internationalen Telefonbetrüger-Bande geschnappt. Ihnen können Straftaten in Ober- und Niederösterreich mit einer Schadenshöhe von rund 700.000 Euro zugeordnet werden. Die jungen Männer waren als sogenannte Abholer tätig, berichtete die Polizei am Montag. Die Österreicher mit Migrationshintergrund aus dem Bezirk Linz-Land sind teilweise geständig und sitzen in U-Haft.