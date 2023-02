Anklagen nach Halloween-Ausschreitungen in Linz fertig

Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz hat die Staatsanwaltschaft nun gegen fünf Beteiligte, die in U-Haft sitzen, Anklagen erhoben. Am 2. März wird sich ein 21-jähriger Syrer vor Gericht verantworten müssen, wie die "Kronen Zeitung" berichtete. Ihm werden schwere gemeinschaftliche Gewalt und versuchte schwere Körperverletzung vorgeworfen, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ulrike Breiteneder.

Insgesamt gibt es drei gesonderte Verfahren: Gegen den 21-jährigen Syrer stehe mit dem 2. März bereits ein Prozesstermin fest. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Gegen einen 19-jährigen Spanier wurde im gleichen Zusammenhang wegen der selben Delikte ebenfalls Anklage erhoben. Jedoch gibt es noch keinen Prozesstermin, die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.