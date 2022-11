Halloween: Jugendliche planen auf TikTok weitere Krawalle

Nach dem Krawall ist vor dem Krawall. Das best√§tigt Polizeisprecher David Furtner. Denn der Polizei liegen Nachrichten aus Sozialen Medien vor, in denen sich Jugendliche bereits jetzt f√ľr Silvester verabreden, um die Halloween-Nacht von Linz ebendort zu wiederholen.

"Diese Nachrichten sind uns bekannt, wir beobachten die Einträge und haben ein Auge drauf", versichert Furtner. Allerdings sagt er auch: "Silvester ist noch sehr weit weg, bis dahin kann sich noch sehr viel tun." Außerdem sei zu Silvester in Linz grundsätzlich immer viel los, weiß Furtner.

Aufarbeitung im Vordergrund

In Linz ist man derzeit vor allem mit der Aufarbeitung der Halloween-Nacht besch√§ftigt, wei√ü Furtner. "Wir haben √ľber 130 Verd√§chtige", erinnert Furtner, da werde jetzt bei Einvernahmen der jeweilige Grad der Beteiligung an den Ausschreitungen ermittelt. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird vorgeworfen, an "schwerer gemeinschaftlicher Gewalt" beteiligt gewesen zu sein.

Polit-Debatte √ľber Ausschreitungen

Am Donnerstagnachmittag befasste sich der Linzer Gemeinderat in einer aktuellen Stunde mit den Vorfällen in der Linzer Innenstadt. Am Freitag findet ein Sicherheitsgipfel statt, zu dem Landeshauptmann Thomas Stelzer geladen hat. Dabei soll die Sicherheitslage in Linz debattiert werden.