Taxiüberfall in Oberösterreich: 17-Jähriger fasst 18 Monate teilbedingt aus

Ein 17-Jähriger, der gemeinsam mit zwei 13-Jährigen im November in Oberösterreich einem Taxilenker den Wagen geraubt und anschließend noch zwei Einbrüche begangen haben soll, ist am Donnerstag in Linz nicht rechtskräftig zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt, verurteilt worden. Der Bursch, der bereits vorbestraft war, weil er Ende 2021 bei Krawallen ein Polizeiauto angezündet hatte, versprach Besserung.

Der 17-Jährige stieg in der Nacht auf den 9. November gemeinsam mit zwei 13-Jährigen - einem Burschen und einem Mädchen - in Linz in ein Taxi. Die drei ließen sich nach Kronstorf (Bezirk Linz-Land) chauffieren. Dort soll der 13-Jährige eine Waffe in seiner Jackentasche vorgetäuscht und dem Taxilenker gedroht haben, ihn zu erschießen. Gemeinsam sollen die zwei Burschen den Fahrer verprügelt und aus seinem Fahrzeug vertrieben haben.