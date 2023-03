Berufsfeuerwehr blockiert: Stadtpolitik geht mit Klimaklebern hart ins Gericht

„Wird der Verkehr derart lahmgelegt, entstehen Verzögerungen, bei denen selbst die Ausweichstrecken keine Option mehr darstellen. Das ist ein absolut verantwortungsloses und durch kein Argument rechtfertigbares Handeln“, sagt Luger. Abermals wiederholt das Stadtoberhaupt seine Forderung nach strengeren gesetzlichen Regelungen und der Möglichkeit, von diesen Aktivisten Schadenersatz verlangen zu können.

Luger sieht damit auch aktuell keine Gesprächsbasis zu den Straßen-Besetzern gegeben. „Die bewusste Inkaufnahme von Behinderungen unserer Einsatzkräfte ist inakzeptabel. Ich werde mich auch in Zukunft von dieser radikalen Gruppe nicht erpressen lassen und stehe für Gespräche erst dann zur Verfügung, wenn von solchen Aktionen Abstand genommen wird. In unserem demokratischen Staat bietet das Demonstrationsrecht genug Möglichkeiten, seine Anliegen gesetzeskonform zu transportieren“, so der Linzer Bürgermeister.

Appell an Aktivisten