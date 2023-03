Klimaaktivisten müssen sich erstmals vor Gericht verantworten

Ein Jahr, nachdem die Proteste der "Letzten Generation" begonnen haben, stehen die ersten Aktivisten heute vor Gericht. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) verhandelt die Beschwerden von vier Aktivisten, die von der oberösterreichischen Landespolizeidirektion Geldstrafen wegen "Übertretungen des Versammlungsgesetzes und/oder des Sicherheitspolizeigesetzes" bekommen haben - der KURIER berichtete.

Strafen von der Polizei

Am 21. November vergangenen Jahres klebten sich die Anhänger der "Letzten Generation" auf die Fahrbahn der Hauptstraße in Linz, um den Verkehr lahmzulegen. Am 28. November protestierten sie in selber Manier auf der Hafenstraße. Für diese Aktionen erhielten vier Personen von der Polizei Verwaltungsstrafen von mehreren Hundert Euro, so die Aktivisten.