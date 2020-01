Linksextrem? Wie der OÖ Verfassungssschutz die "Omas gegen rechts" sah

Die Organisation „Omas gegen rechts“ hat sich eine Beurteilung durch den Verfassungsschutz Oberösterreich nicht gefallen lassen. In einem offenen Brief an ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer kritisieren Mitglieder, dass sie als Teilnehmerinnen der Donnerstagsdemos unter dem Kapitel „ Linksextremismus“ zu finden sind.

Seitens der Linzer Polizei wurde ein diesbezüglicher KURIER-Bericht offiziell dementiert. Die „Omas gegen rechts“ würden in dem internen Bericht nicht als linksextrem, sondern als linksliberal eingestuft. Was nun?

Tatsache ist, dass in dem internen Bericht des Linzer Verfassungsschutzes unter dem Kapitel „2.2 Linksradikalismus/-extremismus in OÖ“ die Donnerstagsdemos als Absatz 4 aufscheinen. Eingeleitet mit dem Satz „Ein Phänomen bildeten die sogenannten Donnerstagsdemos.“ Diese werden als „regierungskritische Versammlungen“ tituliert.