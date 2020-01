"Omas gegen rechts" laut Verfassungsschutz in OÖ linksradikal

An den "friedlichen" Demos hätten sich bis zu 1.500 Personen beteiligt. "Für uns Omas hat das Konzept wenig Auswirkungen", sagt Helene Kaltenböck von den "Omas gegen rechts" auf KURIER-Anfrage. Für sie ist die Einstufung auch keine wirkliche Beleidigung, sagt sie. "Aber das Demonstrationsrecht wird ausgehölt, wenn alle, die mitgehen, als linkrextrem eingestuft werden". Es könnte sein, dass sich deshalb Berufstätige nicht mehr trauen, zu den Demos zu kommen, meint Kaltenböck.

In dem Handlungskonzept sollen lediglich "die Stellungnahmen von oberösterreichischen Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen eingeholt" worden sein, antwortete der Landeshauptmann. Die oberösterreichische Regierung wolle Demonstrationsteilnehmer in keinster Weise pauschal als "extrem“ darstellen. Aber: Die Politik in Oberösterreich habe "in der Vergangenheit nicht in die kompetente Arbeit der Exekutive eingegriffen" und wolle dies auch zukünftig so beibehalten.