Krisensitzung soll wankendes Design Center auf Kurs bringen

Nicht nur die Corona-Misere, die heuer Kongresse und Messen platzen ließ, hat das repräsentative Design Center Linz in die Schieflage gebracht. Nach einem aufrüttelnden Bericht des städtischen Kontrollamts zum Design Center (DC) ist Feuer am Dach der Holding ULG (Unternehmensgruppe der Stadt Linz).

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will in einer für heute, Montag, einberufenen DC-Beiratssitzung die lange Mängelliste des Kontrollamts aufarbeiten. Dabei spürt der Stadtchef auch politischen Druck, denn 2021 stehen Gemeinde- und Landtagswahlen ins Haus. FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein, der vor der Ibiza-Affäre mittels Arbeitsübereinkommen die rote Linzer Stadtregierung stützte, übt jedenfalls heftige Kritik an den Vorgängen in der Design Center Gesellschaft und an der angeblich lockeren Handhabung der Kontrollmechanismen und Compliance-Regeln in der städtischen Holding.