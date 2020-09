Erster „Advent am Dom“ in Linz

Alkohol erlaubt

Ein Gesamtprogramm, dass Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) sichtlich begeistert: „Dieser vierte Markt in Linz ist etwas anderes als die anderen.“ Trotz Corona sei es wichtig, Normalität zu leben – wenn auch mit Einschränkungen. „Wir sind in Übereinstimmung mit den Behörden“, sagt Gräf-Hieslmayr. Ein Präventionsmaßnahmenkonzept gäbe es bereits. Dieses werde dann je nach Corona-Lage eingesetzt.

Nach jetzigem Stand könne auch Alkohol angeboten werden. „Es gibt kein gesetzliches Alkoholverbot, insofern ist ein solches nicht angedacht. Alles was dazu in anderen Städten passiert, basiert auf Freiwilligkeit“, sagt Vizebürgermeister und Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (ÖVP). So steht vorerst dem Genuss eines Glühweins vor der Kulisse des Mariendoms nichts im Weg.