Corona-Pilotprojekt: Videoüberwachter Testlauf für Christkindlmärkte

Der Urfahraner Herbstmarkt in Linz: abgesagt. Der Altausseer Kirtag im September im steirischen Salzkammergut: abgesagt. Der Wiesenmarkt im Kärntner St. Veit an der Glan: abgesagt. Der Kollmitzberger Kirtag in Niederösterreich: abgesagt.

In ganz Österreich fielen heuer traditionelle Märkte und Brauchtumsveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Kampf gegen die Ausbreitung des Virus mag sich mit fast unkontrollierten Massenaufläufen – wenn auch im Freien – nicht vertragen.

Kameras haben Besucher im Auge

Doch die Christkindlmärkte und Silvesterfeiern wollen die Stadttouristiker noch nicht abschreiben. Und sie blicken umso gespannter auf ein Pilotprojekt in Innsbruck, das bei der Umsetzung helfen könnte. Das kleine Hamburger Fischvergnügen am Innsbrucker Marktplatz, das am Freitag in die 25. Auflage ging, dient als Versuchslabor.

Kameras überwachen das Marktreiben. Eine Technologie des Innsbrucker Start-ups Swarm Analytics soll mithilfe der Aufnahmen Besucheraufkommen und -ströme in Echtzeit auswerten.