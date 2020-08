Christkindlmarkt in Salzburg soll trotz Corona stattfinden

Vorbereitungen laufen

Zu viel will der Veranstalter noch nicht verraten, aber das Konzept umfasst mehrere Module je nach epidemiologischer Lage. An eine Einschränkung bei den Ständen sei jedenfalls nicht gedacht. „Wir hatten schon bisher keine Getränkemeile. Unsere Gastrostände sind sehr entzerrt, damit der Besucherstrom gewährleistet ist. Das ist in der aktuellen Lage ein erheblicher Vorteil“, erklärt Haider. Ein in Innsbruck bei einem Fischmarkt erprobtes, kameraunterstütztes Echtzeit-Analysetool für Besucheraufkommen und -ströme sei in einer weiterentwickelten Variante ebenfalls ein Thema.

Auch in der Tiroler Landeshauptstadt laufen die Vorbereitungen für die heurige Bergweihnacht. Für den Wolfgangsee Advent sind die Touristiker ebenfalls schon in Gesprächen mit den Behörden. „Wir sind zuversichtlich“, sagt Hans Wieser vom Wolfgangsee-Tourismus.