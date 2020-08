Grenzen: Der nächste Ansturm steht bevor

Und zwar in vier deutschen Bundesländen, in der in einer Woche die Schule wieder startet. In 14 Tagen endet auch für einen Teil der österreichischen Schulkinder die Sommerpause, in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. „Der Karawankentunnel bleibt der Hotspot, er liegt auf der stark genützten Route im heurigen Corona-Sommer“, betont Dietrich. „Wir rechnen an den nächsten Wochenenden auf dieser Strecke mit mehr Verkehr.“

Das erwartet der Experte auch für Spielfeld in der Steiermark sowie auch für Nickelsdorf im Burgenland: Dort war der Einreisestau aus dem Osten am vergangenen Sonntag ebenfalls enorm, die Pkw-Lenker verbrachten vier Stunden im Stau. Ein ungewöhnlicher Umstand, der in der Aufregung um Kärntens Grenzstau unterging.

Ruhe am Brenner

Vergleichsweise ruhig könnte es dagegen an der österreichisch-italienischen Grenze in Tirol zugehen, am Brenner nämlich. Dort war am vergangenen Wochenende erstaunlich wenig los, jedenfalls gab es am Brenner kein Stau-Chaos wie in Kärnten vor dem Karawankentunnel und beim Loiblpass.

Der Corona-Einsatzstab der Tiroler Landesregierung führte dies auf das Faktum zurück, dass über diesen Grenzbereich kaum Rückreisende aus Ländern wie Kroatien zu erwarten seien, für die eine Reisewarnung gilt. Kontrollen selbst würden zudem stichprobenartig erledigt, deshalb seien derartige Mega-Staus am Brenner ausgeblieben.