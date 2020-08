Staus bei Grenzkontrollen: "Da ist nichts außer Widerspruch"

Im steirischen Spielfeld, dem weiteren großen Grenzübergang zwischen Österreich und Slowenien, floss der Rückreiseverkehr am Wochenende verglichen zu Kärnten verhältnismäßig flüssig. Der zuständige Bezirkshauptmann von Leibnitz, Manfred Walch, entschied nämlich, beim "alten System zu bleiben", sprich nur stichprobenartige Untersuchungen vorzunehmen.

Reisende verunsichert

Denn "für mich war diese Verordnung nichts mehr außer Widerspruch in sich", ärgert sich Walch, der zudem erst am Samstagvormittag über Umwege von dem neuen Text erfahren hatte, wie er betont. "Einerseits heißt es, die Verordnung gilt nicht für Durchreisende. Dann wieder ist doch ein Zettel auszufüllen. Da kennt sich niemand mehr aus." Überhaupt seien die Vorgaben für Reisende nicht leicht nachzuvollziehen. "Uns rufen Leute an und fragen, ob sie beim Durchfahren anhalten dürfen, um zu tanken oder auf's Klo zu gehen."