Kaiser nach Stau-Chaos: "Braucht bessere Planung und präzisere Verordnungen"

Doch wer ist daran Schuld? Hat das Land Kärnten die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums, laut der jeder Durchreisende verpflichtet ist, ein Formular auszufüllen, zu ernst genommen und zu streng kontrolliert?

Nach einer Nacht Stau-Chaos teilte die Generalssekretärin des Gesundheitsministeriums, Ines Stilling, mit, Stichprobenkontrollen hätten genügt, die Kärntner Behörden hätten kein Einzelüberprüfungen durchführen müssen.

Gefragt, wer die Verantwortung für das Chaos trage, gab sich der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Ö1-Morgenjournal diplomatisch: „Ich glaube, dass alle Seiten lernen müssen, mehr miteinander zu kommunizieren.“ Allerdings: Nachdem von Seiten des Ministeriums eine Präzisierung der Verordnung nachfolgte, dass in einer Sondersituation wie am Wochenende Stichprobenkontrollen reichen würden, so setze das voraus, dass es zuvor zumindest nicht klar genug formuliert war.