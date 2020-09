Von Linz aus virtuell in die ganze Welt reisen

Das Brucknerorchester gastiert im umgebauten Fitnesssaal, das Publikum wird bei der Eröffnung an der Seebühne vor dem dem Teich platziert. Dafür, dass das Ars Electronica Festival erstmals am Gelände der Uni zu Gast ist, fühlt sich alles recht heimelig und angekommen an. Am Sonntag geht das Festival in Linz lokal zu Ende. Das gesammelte Material wird medien- und kunstinteressierten Menschen wohl noch so manchen langen Herbst- und Winterabend verkürzen. Immerhin sind Gärten aus 120 Orten der ganzen Welt zum Festivalprogramm zugeschaltet, viele der Beiträge werden auch weiterhin online abrufbar sein.