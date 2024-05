Köstlich-kulinarische Kollisionen auf oberösterreichische Art

Aber dieses Angebot muss auch an den Mann und die Frau gebracht werden. Und das führt zu einer köstlich-kulinarischen Kollision. Denn am 8. Juni tischt Oberösterreich an mehreren Orten gleichzeitig auf, was geschmacklich in dem Land steckt. Da ist einmal die OÖ-Sommerfrische. Oberösterreich im Herzen Wiens: das Genuss- und Erlebnisfestival bringt am 8. und 9. Juni 2024 das oberösterreichische Lebensgefühl - erstmals - auf den Heldenplatz. Musik, Kultur, Kulinarik – die ganze Vielfalt des Landes kann man an diesen beiden Tagen in Wien erleben, verspricht die Tourismuswerbung. Dann ist das KulinariJung. In Kirchberg-Thening (OÖ) versammelt Hannes Reisetbauer einen Tag lang am 8. Juni "talentierte junge Köchinnen und Köche, einzigartige Produzentinnen und Produzenten, raffinierte BarkeeperInnen und herausragende Winzerinnen und Winzer zu einem außergewöhnlichen kulinarischen Spektakel". Mit dabei: einige Größen aus Oberösterreich Und es findet der erste Tag der offenen Kellertüre der aufstrebenden Winzerinnen und Winzer Oberösterreichs statt. 18 der aktuell 39 oberösterreichischen Weinbauern lassen am 8. Juni von 14 bis 18 Uhr erstmals in ihre Keller blicken, samt Verkostung der - versprochen vielversprechenden - Weine aus oberösterreichischen Rieden. Nicht ein bisschen viel Kulinarik an einem Tag mit Schwerpunkt auf den Gast der oberösterreichischen Köstlichkeiten? "Gar nicht", sagt Johanna Grabmer vom OÖ Tourismusmarketing. Kompetenz, nicht Konkurrenz Man sehe das nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ausdruck der geballten Kompetenz, die Oberösterreich als Genussland mittlerweile aufweise. Und auch herzeigen könne. Die Sommerfrische wende sich in erster Linie an den Wiener Markt, über 90 Aussteller aus den Tourismusregionen des Landes wollen die Wiener und Niederösterreicher überzeugen, auch mal Oberösterreich als (nicht nur kulinarische) Urlaubsdestination in Betracht zu ziehen.

Dass am Samstag, 8. Juni, die besten jungen Köche Gäste über das KulinariJung nach Oberösterreich bringen sollen, während am Sonntag die besten Köche Oberösterreichs in Wien aufkochen, soll dabei den Brei nicht verderben. Im Gegenteil, erklärt Grabmer: "Wir sind keine Konkurrenz, wir bewerben uns gegenseitig, arbeiten zusammen und sprechen ein anderes Publikum an." Gerade vor Beginn des Sommertourismus lasse es sich manchmal nicht vermeiden, dass gute Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden. Das gelte auch für den ersten Tag der offenen Kellertür. Sagt die Tourismuswerbung, und das sagt auch die oö. Weinwirtschaft. Wobei Klaus Stummvoll, Weinbau-Referatsleiter der oö Landwirtschaftskammer, einräumt: "Mit der Sommerfrische gab es schon Diskussionen, weil das Genussland Oberösterreich den Termin kurzfristig verschoben hat." Künftig keine kulinarische Kollision Jedenfalls habe man "Besserung gelobt", schmunzelt Stummvoll, damit diese Kollision künftig verhindert wird. Er versichert aber: "Sie werden auch in Wien bei der Sommerfrische oberösterreichischen Wein erhalten. Sowohl am Samstag, als auch beim großen Menü am Sonntag." Aber generell sei beim Tag der offenen Kellertür - anders als bei der Sommerfrische - der oberösterreichische Gast das Zielpublikum, sagt Stummvoll. Und die Sommerfrische "ist als größtenteils kostenlose Veranstaltung in Wien gut positioniert", ergänzt Grabmer. Was beiden gut tut: Dass außerhalb Oberösterreichs mittlerweile große Anerkennung für Kulinarik, Gastlichkeit und den Wein herrsche. Das KulinariJung Bei KulinariJung ist mit Lukas Schiefermair nur ein Winzer aus Oberösterreich vertreten. Aber die ganze Riege an jungen Köchen aus Oberösterreich, wie etwa Lukas Kienbauer aus Schärding, Lukas Nagl vom Bootshaus am Traunsee, Marco Barth und Sebastian Rossbach, um nur einige wenige zu nennen.

Mit ihnen und vielen anderen, macht Hannes Reisetbauer die Genuss-Biennale: "Alle zwei Jahre haben wir es uns zur Aufgabe gemacht uns auf die Suche nach der nächsten Generation der hochqualitativen Essens-, Getränke und Produzentenszene zu machen." Drei Grundvoraussetzungen für die Teilnahme müssen erfüllt sein: Alle Aussteller müssen erstklassige Qualität liefern, jünger als 35 und herausragend auf seinem/ihrem Gebiet sein. Erster Tag der offenen Kellertür 18 Weinbaubetriebe in ganz Oberösterreich öffnen am Samstag, 8. Juni 2024 von 14 bis 18 Uhr ihre Kellertüren. Im Mittelpunkt steht dabei "der außergewöhnliche Weinjahrgang 2023, der uns in Oberösterreich auf Grund der perfekten Witterungsbedingungen im vergangenen Jahr ganz hervorragende Weinqualitäten bescherte", macht Weinbaupräsident Leo Gmeiner Lust auf Wein.

Neben der Verkostung der aktuellen Weine geben die OÖ Winzerinnen und Winzer auch einen Einblick in ihre Weingärten und Keller und stehen natürlich für Fragen der Besucher auch persönlich zur Verfügung.

© Harald Kapeller

Derzeit gibt es knapp 40 Winzer in Oberösterreich. Die Verbreitung der Rebkulturen umfasst das gesamte Bundesland mit einer Konzentration entlang der Donau und im Zentralraum zwischen Linz, Wels und Steyr.

Die teilnehmenden Winzer Weingut Aichinger, 4081 Hartkirchen

95 Tage Weinbau Familie Eschlböck, 4063 Hörsching

Weingut Fuchs, 4152 Sarleinsbach

Weinbau Leo Gmeiner, 4320 Perg

Weingut Greindl, 4331 Naarn

Weingut Christian, 4941 Mehrnbach

Weinbau Armin Kienesberger, 4710 Grieskirchen

Innviadla Weinbau Költringer, 4984 Weilbach

Gottfried Kriegner, 4134 Putzleinsdorf

Der Manfred und die Seinen, 4040 Kirchschlag b. Linz

Radlerbauernhof Moser, 4343 Mitterkirchen

Weingut und Heuriger Rinnerthaler, 4844 Regau

Weinbau Rogl 4540 Bad Hall

Kronbergerhof 4612 Scharten

Schiefermair Wein 4531 Kematen/Krems

Trattnachtaler Weinhaus 4707 Schlüßlberg

Nussböckgut - Fam. Velechovsky, 4060 Leonding

Fruchtveredelung Geschwister Wurm, 4490 St. Florian

Über 70 verschiedene Rebsorten werden angebaut, rund zwei Drittel der Rebfläche ist dem Weißwein gewidmet. Die sogenannten PIWI-Sorten (pilzwiderstandsfähige Sorten) werden in OÖ neben den klassischen Rebsorten immer wichtiger für die ökologische Weinproduktion, da diese gegen viele Krankheiten und Schädlinge deutlich mehr Widerstandskraft zeigen und daher weniger Pflanzenschutz benötigen.

Die OÖ Sommerfrische in Wien Die Sommerfrische bringt die Vielfalt des Bundeslandes nach Wien. Keine Region gleicht der anderen, jeder Landesteil ist einzigartig und steht für sich mit unverwechselbarer Landschaft, den Gastgeberinnen und Gastgebern, mit Kunst und Kultur. Und mit authentischer Kulinarik. "Genuss bedeutet in Oberösterreich immer Erlebnis pur – abwechslungsreich, vielfältig, herzlich", wirbt das Land für die Veranstaltung.

© Cityfoto/Wolfgang Simlinger

Die Sommerfrische findet erstmals am Heldenplatz statt - am Samstag, 8. Juni, von 10-22 Uhr, am Sonntag, 9. Juni, von 10-19 Uhr. Tourismus und Kulinarik, Handwerk, Brauchtum und Kultur aus allen Landesteilen bieten ein abwechslungs- und genussreiches Angebot. 20 Jahre JRE Am Sonntag tischen die oberösterreichischen Haubenköche auf. 100 Gäste nehmen an einer festlich gedeckten langen Tafel Platz, mitten am Heldenplatz in Wien. Serviert werden 9 Gänge der oberösterreichischen JRE –Jeunes Restaurateurs, der europäische Vereinigung von Spitzenköchinnen und -köchen.