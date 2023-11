Zwei Hauben und ein Heilbutt: Fisch vom Feinsten im "Rosso"

Dann der Höhepunkt des Menüs, das es in drei Gängen um 78 und in vier Gängen um 88 Euro gibt: Der Heilbutt (a la carte 48 Euro). Goetzloff hat nicht zu viel versprochen, als er geschwärmt hat: "Der beste Fisch, den ich je hatte." Und er soll schon sehr viel guten Fisch gehabt haben. Etwa die Orata von der "normalen" Karte. Eine Goldbrasse um 26,80 Euro, dazu eine Vielfalt an Gemüse. Kaum zu übertreffen.