Känguru-Suche: "Paul" bleibt auf Tauchstation

Ein Wiener, der bei 35 Grad im Schatten ein Känguru sieht – ohne Beweisfoto hätte Urlauber Martin Helmstedt wohl kein Einheimischer geglaubt. "Da hätten wir gesagt, der hat ein bissl zu viel Sonne erwischt", scherzt Siegfried Nagl aus St. Oswald bei Haslach im Oberen Mühlviertel. "Aber das Känguru dürfte wirklich da sein. Meine Nachbarin hat es am Montagabend ja auch gesehen." (Mehr dazu in "No Kangaroos in Austria? Känguru im Mühlviertel gesichtet")

Frau Anna, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, nickt. "Es ist direkt vor mir über die Straße gehüpft und ins Maisfeld hinein. In dem Moment fragt man sich schon, ob man noch ganz richtig ist."