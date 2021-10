Josef Pühringer kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Auch nach seinem Abgang vor vier Jahren blieb er der ÖVP treu. Er übernahm von seinem Vorgänger Josef Ratzenböck (Landeshauptmann 1977–1995) die Funktion des Landesobmanns des Seniorenbundes, und bei der Gemeinderatswahl vor drei Wochen ließ er sich aus Solidarität zur Partei auf der Trauner ÖVP-Liste auf dem aussichtslosen 15. Listenplatz aufstellen – die ÖVP hatte bis vor der Wahl acht Mandate. Traun ist eine traditionell rote Hochburg. „Wir haben bei der Wahl überraschend 12 Mandate bekommen. Ich erhielt 165 Vorzugsstimmen, obwohl ich nicht den kleinen Finger gerührt habe, und bin automatisch auf Platz 12 vorgerückt.“

Was wird er nun als Gemeinderat machen? Pühringer zum KURIER: „Ich strebe keine zweite kommunalpolitische Karriere an, aber ich werde das Mandat ausfüllen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme das Mandat nicht an, nachdem mich die Bürger mit Vorzugsstimmen gewählt haben, denn sonst sagen sie, das war nur ein Schmäh, um parteipolitisch besser abzuschneiden.“ Zudem habe er aufgerufen, dass es in jedem Gemeinderat einen Seniorenbundvertreter geben soll. „Dann kann ich mich selbst nicht davor drücken.“

Neues Miteinander und atmosphärische Wende

Welche Aufgabe sieht er für sich? „Das soll jetzt nicht präpotent klingen, aber ich glaube, ich kann für eine junge Mannschaft generell die Erfahrung einbringen. Das zweite, wofür ich mich engagieren möchte, ist die atmosphärische Wende und das Miteinander in Traun.“