Gast und Mensch gehören im Landgasthof Dieplinger zusammen

von Josef Leitner

„Was gibt’s denn heut’ zu essen, Frau Paula?“ – Diese Frage bekommt die Wirtin vom Landgasthof Dieplinger häufig zu hören. Neben einer fein sortierten Speisekarte gibt es nämlich Thementage, an denen jeden Wochentag besondere Spezialitäten angeboten werden, wie Knödel am Dienstag und Backhendl am Mittwoch. Am Freitag ist „fleisch-FREI-tag“ und es gibt Fisch sowie jeden Samstag ofenfrisches Schweinsbratl. Wenn ein befreundeter Bauer frisches Lammfleisch bringt, so gibt es spontan dieses als Tagesspezialität.