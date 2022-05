„Ich entwickle mich ständig weiter“

Aufgewachsen in der Nähe von Schwanenstadt, zog es sie für das Studium nach Wien, dort schloss sie erst kürzlich mit dem Master in „Jazzklavier“ ab. Ein Auslandssemester in Paris habe sie sehr geprägt, erzählt Maurer. Nun pendelt die Künstlerin regelmäßig zwischen Oberösterreich, Wien und der Welt hin und her. In ihrem Heimatbundesland unterrichtet Maurer an mehreren Musikschulen, unter anderem in Braunau: „Meine Schülerinnen und Schüler sind zwischen 8 und 73 Jahre alt. Es macht mir sehr großen Spaß und ich entwickle mich durch die Vermittlung von Musik selbst ständig weiter. Das ist eine gute Balance zu meinem Leben als freischaffende Musikerin.“ Das Singen kam erst relativ spät dazu, ist nun aber fixer Bestandteil von Maurers Musik.