Vom Quälen und Genießen

Doch auch 2022 begann nicht sorgenfrei. Vom Trainingslager in Atlanta/USA kehrte Dadic im April mit einer Oberschenkelverletzung zurück. Die gebürtige Welserin geht es darum dosiert und Schritt für Schritt an. Beim Meeting in Ried im Innkreis vor gut einer Woche stieg sie in die Freiluftsaison ein, beschränkte sich auf das Kugelstoßen und gewann mit 14,48 Metern. Weitere Einzelwettkämpfe folgen, Speerwurf in St. Pölten und 100 Meter Hürden in Eisenstadt. Der erste Siebenkampf ist Mitte Juni bei den Balkan-Meisterschaften in Craiova/Rumänien geplant.