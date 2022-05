Hommage an den, der immer so viele Fragen stellt

Intendant, Autor und Schauspieler

Alexander Knaipp. Der Falkner wurde ihm von seinem Freund, dem Regisseur Oliver Jungwirth, auf den Leib geschrieben. Die Hauptrolle des verpeilten, aber doch gewieften Ermittlers zu spielen, ist für Alexander Knaipp die Erfüllung eines Traums.

2021 übernahm Knaipp die künstlerische Leitung und Regie beim Sommertheater Traun mit Daniel Glattauers „Die Wunderübung“.

Der 38-Jährige schreibt eigene Theaterstücke, hat 2014 seinen ersten Langspielfilm gedreht, ist immer wieder in diversen Film- und Fernsehrollen zu sehen. Am Linzer Kellertheater gibt er derzeit in der Komödie „Ein Seitensprung zu viel“ den Liebhaber.

Im Jugendtheaterstück „Siralex“, das am 1. Juli in der AK OÖ Premiere feiert, spielt Alexander Knaipp den Host: Der Cyber-Krimi nimmt mit in eine fast perfekte, vollkommen digitalisierte Welt in der Zukunft – und reißt damit all die großen Fragen und Herausforderungen an, die diese Entwicklungen mit sich bringen können.

www.alexanderknaipp.jimdo.com