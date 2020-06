Dreijährige von Traktor überrollt und getötet

Nachbar Ferdinand O. ist schockiert. Er hatte die blonde Johanna und ihren vierjährigen Bruder am Vormittag noch beim Spielen gesehen. Als er um 13.30 Uhr von der Rinderweide heimkam, sah er am Nachbarhof einen Menschenauflauf. „Ich hab’ mich gewundert, was da los. Als ich die Nachricht dann im Radio gehört habe, hab’ ich einen ziemlichen Schrecken bekommen. Die Familie tut mir furchtbar leid.“ Das Mädchen und sein Bruder lebten bei ihrer Mutter im Bezirk Ried, sie wollten das verlängerte Wochenende bei ihrem Vater verbringen: „Die zwei waren so liebe, aufgeweckte Kinder, die viel Leben in unser Dorf gebracht haben.“

Bürgermeister Georg Hofstätter zeigt sich über das Unglück fassungslos: „Mir fehlen die Worte.“