Donauuferbahn: 17-Jähriger kam von Fahrbahn ab und landete auf Gleisen

Ein Führerscheinneuling ist am Montagabend mit dem Auto in Schwertberg im Bezirk Perg ins Schleudern geraten, durchstieß einen Zaun und prallte zwischen den Gleisen der Donauuferbahn gegen ein Ausfahrtssignal. Zur gleichen Zeit fuhr ein Zug in Richtung der Ortschaft. Der Lokführer sah den Unfall und konnte rechtzeitig bremsen. Der 17-jährige Lenker wurde ins UKH Linz eingeliefert, hieß es von der Polizei.

In einer leichten Rechtskurve verlor der Bursch offenbar wegen stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und landete auf der Zugstrecke. Bei dem Bremsmanöver des 52-jährigen Lokführers blieben die vier Fahrgäste und er unverletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden.