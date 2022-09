Wöginger: "Die Inflation muss abgegolten werden"

Manche Experten haben schon seit Längerem vor der Inflation gewarnt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sehr spät reagiert. Die Inflation bedeutet Wohlstandsverlust für alle, die Schwächeren werden noch stärker getroffen. Reagiert die EZB nicht zu spät?

Die Zinspolitik der EZB ist sicherlich hinterfragungswürdig. Sie wird in Expertenkreisen viel diskutiert. Meine Interpretation ist, dass man lange mit der Zinserhöhung zugewartet hat, damit die südeuropäischen Länder aufgrund ihres Verschuldungsgrades nicht in größere Schwierigkeiten kommen. Jetzt haben wir eine Inflation, die so hoch ist, dass man sie mit den Zinserhöhungen nicht aufholt. Es ist insgesamt ein Verlust.

Wir müssen nun aufpassen, dass wir mit unseren Maßnahmen die Inflation nicht noch befeuern. Viele Preise haben wir nicht in der Hand. Wir fordern, dass der Strompreis vom Gaspreis entkoppelt wird. Wir haben nun die Strompreisbremse umgesetzt. Das kann aber kein Dauerzustand sein. Wir müssen die Inflation wieder runterbringen. Eine Studie zeigt, dass Österreich nach Luxemburg das zweitbeste EU-Land bei den Unterstützungsmaßnahmen für die Menschen ist.

Sie sind nun 20 Jahre Abgeordneter zum Nationalrat. Was hat sich verändert?

Wir regieren nun auf der Bundesebene seit 30 Jahren. Auch in den meisten Bundesländern und in vielen Gemeinden. Die vergangenen zweieinhalb Jahre sind eine Ausnahmesituation. Wir haben die Pandemie, Inflation, Krieg in Europa, Situationen, die wir so noch nicht hatten. Die Politik ist gefordert rasch Maßnahmen zu setzen. Da kann man nicht alles richtig machen. Aber wir haben uns bemüht, die Dinge im Sinne der Menschen umzusetzen. Das ist eine riesige Herausforderung für die regierenden Parteien. Gefragt wäre ein Schulterschluss aller Parteien, damit man Dinge gemeinsam macht. Wenn wir den hätten, würden die Maßnahmen von der Bevölkerung ganz anders aufgenommen und mitgetragen.