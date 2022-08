Wie komme ich an meinen Klimabonus?

Wer bekommt den Klimabonus?

Ab September bekommen 8,6 Millionen Menschen in ├ľsterreich den Klimabonus. Erwachsene erhalten 500 Euro, Kinder die H├Ąlfte, also 250 Euro. Anspruch hat, wer 183 Tage pro Jahr in ├ľsterreich lebt ÔÇô unabh├Ąngig von Staatsb├╝rgerschaft und Alter.

Wie bekomme ich den Klimabonus?

Den meisten Menschen wird der Bonus direkt auf ihr Konto ├╝berwiesen. Wer ├╝ber kein oder kein aktuelles Konto verf├╝gt, bekommt den Klimabonus via Post als Gutschein zugesandt. Das sind rund 1,2 Millionen Menschen. Sie erhalten einen Gutschein, den die Post als RSa-Brief bringt.

Ich verf├╝ge ├╝ber kein Konto und bin im September nicht zuhause. Was jetzt?

Dann kann der Brief von einer bevollm├Ąchtigten Person pers├Ânlich entgegengenommen werden. Die Post hat f├╝r den Fall s├Ąmtlichen Haushalten bereits eine Vollmacht geschickt.

Wie erhalten bekommt man den Bonus f├╝r Kinder?

Kinder erhalten ihren Klimabonus ├╝ber jene Person, die die Familienbeihilfe bezieht, also ├╝ber die Erziehungsberechtigten.

Erhalte ich auch im kommenden Jahr 500 Euro?

Das ist noch offen. Urspr├╝nglich war der Klimabonus als Ausgleich zur CO 2 -Steuer gedacht. Die Idee war, die Menschen zu klimafreundlicherem Verhalten zu ermutigen. Zu diesem Modell will die Regierung 2023 zur├╝ckkehren.