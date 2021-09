Corona war meistdiskutiertes Thema im Vorfeld der Landtagswahl

Die Einschätzung der Entwicklung Oberösterreichs seit der letzten Wahl 2015 ist durchwachsen: Rund 45 Prozent bewerteten diese neutral, in etwa gleich große Blöcke schätzten sie positiv (26 Prozent) bzw. negativ (29 Prozent) ein. Wenig überraschend das Wahlverhalten dieser Personen: 67 Prozent der Personen, die der Meinung sind, dass sich Oberösterreich seit 2015 eher positiv entwickelt hat, haben ÖVP gewählt. Bei jenen Personen, die eher eine negative Entwicklung orten, ist die FPÖ Nummer eins.

ÖVP hat Absolute in Altersgruppe 60+

Deutliche Unterschiede gab es beim Wahlergebnis je nach Alter der Wählerinnen und Wähler. Bei den 16-29-Jährigen lagen Grüne (26 Prozent) und ÖVP (25 Prozent) Kopf an Kopf, gefolgt von FPÖ (21 Prozent) und SPÖ (13 Prozent). Schon deutlich in Führung ist die ÖVP dagegen bei den 30- bis 59-Jährigen. Sie kommt in dieser Altersgruppe auf 33 Prozent, gefolgt von der FPÖ (24 Prozent), der SPÖ (18 Prozent) und den Grünen (zehn Prozent). Bei den Über-60-Jährigen käme die ÖVP mit 53 Prozent sogar auf eine absolute Mehrheit, 23 Prozent dieser Altersgruppe verbucht die SPÖ, zwölf Prozent die FPÖ und acht Prozent die Grünen.

Tendenziell ist die ÖVP eher eine Partei der Gutverdiener, die Grünen sogar eindeutig. 41 Prozent der Personen, die mit ihrem Haushaltseinkommen gut auskommen, haben der ÖVP ihre Stimme gegeben. Bei jenen, die damit nur schlecht das Auslangen finden, kommt die ÖVP dagegen nur auf 30 Prozent. Noch stärker klafft dies bei den Grünen auseinander: Bei den Gutverdienern kommen sie auf 16 Prozent, bei den Schlechtverdienern nur auf fünf Prozent. Genau umgekehrt ist es bei der FPÖ: Bei den Personen, die mit ihrem Haushaltseinkommen schlecht auskommen, holte sie 32 Prozent - bei den Gutverdienern waren es nur 14 Prozent. Praktisch die Waage bei 18 bzw. 19 Prozent hält sich der jeweilige Anteil bei der SPÖ.