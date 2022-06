Betrugsmasche: Frau übergab fünfstelligen Eurobetrag an Unbekannten

Eine 77-Jährige aus Wels wurde am Mittwoch gegen 15 Uhr von einer bislang unbekannten Täterin mit unterdrückter Nummer am Festnetz kontaktiert. Diese gab sich dabei als Polizistin aus. Sie erzählte der Frau, dass ihr Sohn gemeinsam mit der Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Deshalb müssten die beiden eine Kaution in fünfstelliger Euro-Höhe bezahlen.

Die Frau wurde so lange in das Gespräch verwickelt, bis sie schlussendlich das Bargeld in ein Kuvert gab und sich kurze Zeit darauf mit einem zweiten unbekannten Täter traf. Dieser trug eine FFP2-Maske und eine Umhängetasche. Erst nachdem der männliche Täter das Kuvert entgegengenommen hatte und den Treffpunkt rasch verließ, beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch. Die 77-Jährige schöpfte daraufhin Verdacht und alarmierte ihren Sohn.